Pusher ucciso da due ragazzini, il presunto mandante nega tutto (Di lunedì 26 aprile 2021) Monza - "Io mandante dell'omicidio del Pusher? Sono solo voci di quartiere, riferite per sentito dire tra ragazzi minorenni". Giovanni Gambino nega di avere promesso duemila euro al baby killer 14enne

Ultime Notizie dalla rete : Pusher ucciso Pusher ucciso da due ragazzini, il presunto mandante nega tutto Monza - "Io mandante dell'omicidio del pusher? Sono solo voci di quartiere, riferite per sentito dire tra ragazzi minorenni". Giovanni Gambino nega di avere promesso duemila euro al baby killer 14enne per ammazzare Christian Sebastiano, il ...

