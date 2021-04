Gravina a muso duro | la norma anti SuperLega

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente della Figcsi scaglia contro chi vorrà aderire alla: “Chi ne prenderà parte sarà escluso dal campionato” Il presidente della Figc Gabrielelancia un messaggio forte al termine del consiglio federale: “Quanto alla, chi ritiene di voler partecipare a una competizione non prevista e non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perderà l’affiliazione“.ha spiegato che “Chi ha interpretato lacome un atto di semplice debolezza da parte di alcune società che vivono difficoltà economiche, sbaglia“. Il presidente della Figc ha poi aggiunto: “al momento non abbiamo notizia di chi è rimasto e chi è uscito. Questaverrà inserita nelle licenze nazionali e poi sarà ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gravina muso

ZON.it

...da una doppietta di Raspadori - il giornalista di Sky punta il microfono in faccia a Pioli e a... Nel mentre quei mezzi eretici degli inglesi invocano la forca per i traditori,, presidente ...Una lettera - sfogo di Beniamino D'Agostino ( Cantine Botromagno ,in Puglia) denuncia la frustrazione d'un settore che, nonostante la pandemia, ' non essendo ...a trovare e sbattiamo il...Superlega, Cassano furioso contro Juventus, Inter e Milan: “Gravina si metta di traverso” Gravina © . La questione Superlega fa discutere e le opinioni contrastan ...