Gestione a domicilio dei pazienti Covid, nuove regole: c’è la cura con anticorpi monoclonali, non automatico l’utilizzo di antibiotici (Di lunedì 26 aprile 2021) Con la nuova circolare di oggi (che aggiorna quella del 30 novembre 2020) il ministero della Salute dà il via libera a un secondo documento per la Gestione a domicilio dei pazienti con infezione da Covid rivolto ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Il testo è stato redatto da un gruppo di esperti nel campo medico-scientifico, istituito dalle direzioni della Programmazione sanitaria e della Prevenzione del ministero, sulla base delle conoscenze disponibili attualmente. Il documento verrà periodicamente integrato con le più recenti evidenze scientifiche sugli approcci terapeutici. Nel documento vengono stratificati i pazienti in base al livello di rischio (basso/stabile, medio/instabile e alto/critico) e indicati gli strumenti di monitoraggio, la terapia farmacologica (compresa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Con la nuova circolare di oggi (che aggiorna quella del 30 novembre 2020) il ministero della Salute dà il via libera a un secondo documento per ladeicon infezione darivolto ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Il testo è stato redatto da un gruppo di esperti nel campo medico-scientifico, istituito dalle direzioni della Programmazione sanitaria e della Prevenzione del ministero, sulla base delle conoscenze disponibili attualmente. Il documento verrà periodicamente integrato con le più recenti evidenze scientifiche sugli approcci terapeutici. Nel documento vengono stratificati iin base al livello di rischio (basso/stabile, medio/instabile e alto/critico) e indicati gli strumenti di monitoraggio, la terapia farmacologica (compresa ...

