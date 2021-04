Manchester City, Guardiola: “Eric Garcia è come un figlio per me, ma andrà al Barcellona” (Di domenica 25 aprile 2021) “Eric Garcia è uno dei miei giocatori preferiti, ne vorrei 15 come lui. Non l’ho convocato perché credo che firmerà per il Barcellona. Non immaginate cosa sia Eric per me, è come un figlio. La scorsa stagione, dopo il lockdown, è stato il nostro miglior centrale, non ha commesso alcun errore. Il Barcellona non compra giocatori normali, lo vogliono perché è un top player“. Queste sono le dichiarazioni di Pep Guardiola, esternate dopo la vittoria del suo Manchester City in Coppa di Lega e riferite a Eric Garcia, giovane difensore dei Citizens. L’allenatore del club inglese ha svelato pubblicamente l’esistenza di un accordo definito tra Garcia e il ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) “è uno dei miei giocatori preferiti, ne vorrei 15lui. Non l’ho convocato perché credo che firmerà per il. Non immaginate cosa siaper me, èun. La scorsa stagione, dopo il lockdown, è stato il nostro miglior centrale, non ha commesso alcun errore. Ilnon compra giocatori normali, lo vogliono perché è un top player“. Queste sono le dichiarazioni di Pep, esternate dopo la vittoria del suoin Coppa di Lega e riferite a, giovane difensore dei Citizens. L’allenatore del club inglese ha svelato pubblicamente l’esistenza di un accordo definito trae il ...

