ATP Monaco 2021 | tutti contro Alexander Zverev | Casper Ruud per guastargli la festa a casa sua

(Di domenica 25 aprile 2021) La stagione sulla terra continua il suo viaggio per l’Europa. Dopo che Barcellona e Belgrado hanno monopolizzato la scena tennistica di questa settimana, da domani ci si sposta adi Baviera per il BMW Open, che torna nel circuito dopo un anno di stop a causa della pandemia come preparazione degli Internazionali d’Italia. Una settimana di battaglia che si chiuderà il 2 maggio, con l’ingresso del cinquantunesimo nome nell’albo d’oro del torneo. Con i numerosi impegni di queste settimane e la vicinanza a Roma, sono fioccati i forfait negli scorsi giorni, tra cui spiccano quelli di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. A rivestire i panni del favorito numero 1 sarà, campione delle ultime due edizioni con l’obiettivo di rilanciare le sue quotazioni in vista del prossimo Masters1000: dopo il successo ...

... si tratta invece della quinta finale a livello: ha fatto centro a Gstaad 2018 e nel 2019 a Budapest e Stoccarda, anno in cui ha invece ceduto a. Non ci sono precedenti tra Berrettini e ...Il programma , le date, gli orari e la copertura tv dell'di2021 , evento in programma dal 26 aprile al 2 maggio. Stefano Travaglia è l'unico tennista azzurro presente nel main draw. Il marchigiano esordirà contro l'ostico Korda. La prima testa ...La stagione sulla terra continua il suo viaggio per l'Europa. Dopo che Barcellona e Belgrado hanno monopolizzato la scena tennistica di questa settimana, da domani ci si sposta a Monaco di Baviera per ...Stefanos Tsitsipas aveva in mente la sconfitta dello scorso anno a Roma, e questa volta contro Jannik Sinner non ha voluto correre rischi. Massima concentrazione, tennis tanto spettacolare quanto soli ...