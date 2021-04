VIDEO Ginnastica artistica, gli esercizi dei nuovi Campioni d’Europa: Steingruber e Melnikova risplendono (Di sabato 24 aprile 2021) Oggi si sono disputate le prime Finali di Specialità agli Europei 2021 di Ginnastica artistica. A Basilea (Svizzera) si sono assegnati cinque titoli. La svizzera Giulia Steingruber si è imposta al volteggio, la russa Angelina Melnikova ha festeggiato alle parallele asimmetriche. Sigillo del russo Nikita Nagornyy al corpo libero, l’armeno Artur Davtyan ha fatto suo il cavallo con maniglie, il greco Eleftherios Petrounias ha dominato agli anelli. Di seguito i VIDEO degli esercizi dei nuovi Campioni d’Europa. VIDEO esercizi Campioni d’Europa VIDEO GIULIA Steingruber, ORO VOLTEGGIO So so proud of Giulia Steingruber, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Oggi si sono disputate le prime Finali di Specialità agli Europei 2021 di. A Basilea (Svizzera) si sono assegnati cinque titoli. La svizzera Giuliasi è imposta al volteggio, la russa Angelinaha festeggiato alle parallele asimmetriche. Sigillo del russo Nikita Nagornyy al corpo libero, l’armeno Artur Davtyan ha fatto suo il cavallo con maniglie, il greco Eleftherios Petrounias ha dominato agli anelli. Di seguito ideglideiGIULIA, ORO VOLTEGGIO So so proud of Giulia, ...

Advertising

Eurosport_IT : Che spettacolo le nostre farfalle! ???????? L’esibizione delle azzurre di Ginnastica Ritmica alle Final Six di Torino…… - Tg1Rai : La rivoluzione di #SarahVoss. La campionessa di ginnastica artistica ha deciso di gareggiare indossando non un clas… - parklaus : Questa è fuori di testa e messaggi erotici li vede solo lei. La rivoluzione del body a gamba lunga della ginnasta… - MacoPorcaro : RT @Eurosport_IT: Che spettacolo le nostre farfalle! ???????? L’esibizione delle azzurre di Ginnastica Ritmica alle Final Six di Torino… pross… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Che spettacolo le nostre farfalle! ???????? L’esibizione delle azzurre di Ginnastica Ritmica alle Final Six di Torino… pross… -