Parma-Crotone, Cosmi: “Nonostante gli errori divertiamo, Simy? Merita altri palcoscenici. E’ speciale per un motivo” (Di sabato 24 aprile 2021) Le dichiarazioni del tecnico del Crotone, Serse Cosmi.A margine del successo esterno per 3-4 della compagine calabrese, il tecnico della formazione pitagorica Serse Cosmi, intervistato ai microfoni del format di Sky Sport, Serse Cosmi, ha analizzato e commentato la pirotecnica vittoria ottenuta dai suoi nel match del Tardini contro il Parma."Sono di parte, il mio giudizio può essere condizionato dall’essere allenatore ma anche nei campionati che ho fatto in A, ho avuto una squadra che avevano una facilità ad arrivare alla soluzione finale come qui. Poche squadre possono vantare questi giocatori per qualità, capacità balistica. È un peccato, questa partita verrà archiviata come partita di fine stagione, ma è un peccato perché questa squadra è sempre stata dentro le partite e veniva da sei partite in cui ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Le dichiarazioni del tecnico del, Serse.A margine del successo esterno per 3-4 della compagine calabrese, il tecnico della formazione pitagorica Serse, intervistato ai microfoni del format di Sky Sport, Serse, ha analizzato e commentato la pirotecnica vittoria ottenuta dai suoi nel match del Tardini contro il."Sono di parte, il mio giudizio può essere condizionato dall’essere allenatore ma anche nei campionati che ho fatto in A, ho avuto una squadra che avevano una facilità ad arrivare alla soluzione finale come qui. Poche squadre possono vantare questi giocatori per qualità, capacità balistica. È un peccato, questa partita verrà archiviata come partita di fine stagione, ma è un peccato perché questa squadra è sempre stata dentro le partite e veniva da sei partite in cui ...

