Harry, il vero motivo che l'ha fatto partire prima del compleanno della Regina (Di sabato 24 aprile 2021) Qual è stato il vero motivo che ha spinto Harry a lasciare l'Inghilterra prima del compleanno della Regina? Secondo alcune indiscrezioni il principe sarebbe tornato negli Stati Uniti non solo per Meghan, ma soprattutto per incontrare una persona speciale. Si tratta di Wallis Annenberg, filantropa alla guida di una fondazione di beneficenza multimiliardaria che finanzia progetti contro il cambiamento climatico e a favore del benessere degli animali. PageSix ha svelato che Harry sarebbe volato in California poco dopo il funerale di nonno Filippo, senza attendere ancora, per un incontro d'affari con Wallis. Lui e Meghan Markle infatti sarebbero interessati a collaborare con la donna tramite la loro associazione: la Archewell. L'incontro sarebbe avvenuto ...

