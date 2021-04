Harrison Ford: "Amavo River Phoenix come un figlio" (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo la morte di River Phoenix, a proposito del giovane attore con cui aveva recitato due volte durante la sua carriera, Harrison Ford dichiarò: "Mi manca come un figlio." Dopo la morte di River Phoenix furono molte le celebrità che decisero di rendere omaggio al giovane attore scomparso prematuramente, tra questi figura anche Harrison Ford, che dichiarò: "Mi manca come un figlio." Ford aveva recitato con lui in due film: una volta ricoprendo il ruolo del padre di Phoenix mentre, nella seconda pellicola girata assieme, River aveva interpretato una versione più giovane del personaggio di Ford. Dopo la sua morte, avvenuta ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo la morte di, a proposito del giovane attore con cui aveva recitato due volte durante la sua carriera,dichiarò: "Mi mancaun." Dopo la morte difurono molte le celebrità che decisero di rendere omaggio al giovane attore scomparso prematuramente, tra questi figura anche, che dichiarò: "Mi mancaun."aveva recitato con lui in due film: una volta ricoprendo il ruolo del padre dimentre, nella seconda pellicola girata assieme,aveva interpretato una versione più giovane del personaggio di. Dopo la sua morte, avvenuta ...

