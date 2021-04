25 aprile | 3e32 Cm | Biondi pavido | abbia coraggio delle sue azioni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 24 aprile 2021) L'Aquila - Anche quest'anno, nonostante la pandemia, l'ampio fronte antifascista dell'Aquila ha organizzato diverse iniziative in quello che riteniamo uno dei giorni più importanti dell'anno: il 25, giornata di liberazione nazionale dal nazisfascismo. È ricco il programmainiziative del centro storico, all'aria aperta e nel rispettonorme anti-Covid.mo infatti bisogno di stare all'aperto, socializzare in sicurezza, per ritrovare un senso comunitario e festeggiare collettivamente il 76° anniversario della liberazione. Ci piacerebbe che la pensasse così anche il sindaco ex Casapound Pierluigi, che da 3 anni è stranamente desaparecido nelle iniziative istituzionali per il 25, e invia furbescamente il vice sindaco o qualche assessore. ...