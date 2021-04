Superlega | Ceferin | possibili conseguenze per certi dirigenti

(Di venerdì 23 aprile 2021) "Sebbene lasia implosa dopo essere stata rapidamente abbandonata dalla maggior parte dei partecipanti, Real Madrid, Barcellona, ;;Juventus e Milan non hanno lasciato il progetto. I ...

Ma il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, che doveva presiedere lacontinua a sfidareimpegnandosi a continuare a lavorare per farla rivivere. Mentre il posto del Real ..."E' chiaro che i club dovranno decidere se sono un club dio se sono un club europeo", ha detto ancora eferin. "Nel primo caso, ovviamente, non giocheranno in Champions League. Se sono ...Il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, ha affermato che i club spagnoli e italiani ancora legati alla Superlega devono rinnegare il progetto separatista o rischiano di essere banditi dalla ...Si chiude così il mandato quadriennale di Andrea Agnelli, che lascia nel momento più turbolento della sua carriera dirigenziale: l’annuncio della creazione di una Superlega ha aperto la frattura con ...