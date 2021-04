"Si è chiusa da sola nella sua Jaguar verde e...". L'ora più buia: indiscrezione pazzesca sulla Regina Elisabetta (Di venerdì 23 aprile 2021) Giorni di dolore, di riflessione, per la Regina Elisabetta, dopo la morte del principe Filippo, il consorte e compagno di una vita, e dopo il suo 95esimo compleanno, trascorso senza festeggiamenti. Secondo quanto si apprende, la sovrana si concede spesso pause di riflessione nei giardini di Windsor, spesso in compagnia della figlia Anna, della nuora Sophie o di una delle sue cinque dame di compagnia. Nel giorno del compleanno, Elisabetta ha ricevuto moltissimi omaggi e messaggi, per i quali si è detta "profondamente commossa". Insomma, parole di conforto ricevute nel momento del dolore. Si apprende che a Windosr un team di assistenti sta ancora smistando l'enorme mole di corrispondenza ricevuta a corte e ci vorranno mesi di lavoro. Addirittura, la Regina si sarebbe impegnata a rispondere di suo pugno ai messaggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Giorni di dolore, di riflessione, per la, dopo la morte del principe Filippo, il consorte e compagno di una vita, e dopo il suo 95esimo compleanno, trascorso senza festeggiamenti. Secondo quanto si apprende, la sovrana si concede spesso pause di riflessione nei giardini di Windsor, spesso in compagnia della figlia Anna, della nuora Sophie o di una delle sue cinque dame di compagnia. Nel giorno del compleanno,ha ricevuto moltissimi omaggi e messaggi, per i quali si è detta "profondamente commossa". Insomma, parole di conforto ricevute nel momento del dolore. Si apprende che a Windosr un team di assistenti sta ancora smistando l'enorme mole di corrispondenza ricevuta a corte e ci vorranno mesi di lavoro. Addirittura, lasi sarebbe impegnata a rispondere di suo pugno ai messaggi ...

Advertising

EliLelli : @angee242 Scusa ma la mente chiusa ce l'avrai tu che commenti così random. È come se un cantante si esibisse una so… - x_Rebe_x : + finita la ramanzina va giù e che fa? dice a mio papà che stavo piangendo su di sopra... e io qui mi chiedo MA CA… - x_Rebe_x : che mi sopporta sempre { @bebelovescry <3} poi appena me lo ritirano giustamente vado a 'piangere' in bagno DA SO… - hvrrysqs : per fortuna che quest’anno non passerò la mia estate stando chiusa in camera da sola evitando il mondo - fish_and_ship_ : Io: chiusa in casa da sola in zona rossa ma almeno ho le videochiamate con le mie amiche Le videochiamate con le m… -