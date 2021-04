Palermo, il talento freezato di Silipo: la stagione in salita del gioiello scuola Roma. Un jolly per Filippi in chiave playoff (Di venerdì 23 aprile 2021) tps titleLa stella di Silipo/tps titledi Leandro FicarraMangiare polvere, senza mai abbassare gli occhi. Masticare amaro, testa alta e spalle larghe, per poi godersi l'aRoma pregnante della gloria. Schiena dritta, piedi ben saldi per terra. Non farsi spazzare via dalla bufera delle contingenze avverse. Dribblare dossi ed ostacoli che rendono fioca ed impervia l'alba del tuo percorso. Spingere forte e non mollare un millimetro. Specie quando la salita si fa ripida e faticosa. Tempra e carattere per tenere botta, la bussola dell'amor proprio per non smarrire la strada maestra, le ali del talento per planare sul traguardo ed oltre i propri limiti.La stella di Andrea Silipo, jolly offensivo classe 2001 scuola Roma, si è parzialmente eclissata tra le nubi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) tps titleLa stella di/tps titledi Leandro FicarraMangiare polvere, senza mai abbassare gli occhi. Masticare amaro, testa alta e spalle larghe, per poi godersi l'apregnante della gloria. Schiena dritta, piedi ben saldi per terra. Non farsi spazzare via dalla bufera delle contingenze avverse. Dribblare dossi ed ostacoli che rendono fioca ed impervia l'alba del tuo percorso. Spingere forte e non mollare un millimetro. Specie quando lasi fa ripida e faticosa. Tempra e carattere per tenere botta, la bussola dell'amor proprio per non smarrire la strada maestra, le ali delper planare sul traguardo ed oltre i propri limiti.La stella di Andreaoffensivo classe 2001, si è parzialmente eclissata tra le nubi ...

