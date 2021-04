L’appello dei Zezi: Z’arc, l’archivio (Di sabato 24 aprile 2021) Angelo De Falco, uno dei fondatori e leader storico dei «Zezi gruppo operaio di Pomigliano D’Arco», lancia un appello e una proposta culturale alla maniera sua, senza vittimismi o patetiche richieste di finanziamenti. Forti di una storia di un’attività di circa 50 anni che parla da sola, De Falco e gli altri componenti dei Zezi, con alcuni fisiologici ricambi generazionali, con il progetto Z’arc – Zezi, archivio di viva memoria vogliono semplicemente richiamare l’attenzione su una realtà culturale che nell’ambito … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 aprile 2021) Angelo De Falco, uno dei fondatori e leader storico dei «gruppo operaio di Pomigliano D’Arco», lancia un appello e una proposta culturale alla maniera sua, senza vittimismi o patetiche richieste di finanziamenti. Forti di una storia di un’attività di circa 50 anni che parla da sola, De Falco e gli altri componenti dei, con alcuni fisiologici ricambi generazionali, con il progetto, archivio di viva memoria vogliono semplicemente richiamare l’attenzione su una realtà culturale che nell’ambito … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

NicolaPorro : ?? Ci mancava l’appello dei professoroni a #Draghi per invocare il #lockdown contro le “tenebre” delle aperture. Ecc… - peppeprovenzano : Prodi, Stiglitz, Hollande, Zapatero, Gorbaciov e tanti altri hanno firmato un appello per liberare i #brevetti dei… - MatteoRichetti : Ma veramente a Varese @ItaliaViva e @Piu_Europa vanno in coalizione con il #M5S? E’ già finito quindi il “mai con i… - Giuliafanpage1 : RT @blogtivvu: “Dateci Giulia Stabile”, l’appello dei fan di Amici 20 e il prestigioso riconoscimento di Kledi: c'entra Carla Fracci https:… - WTF1807 : RT @NicolaPorro: ?? Ci mancava l’appello dei professoroni a #Draghi per invocare il #lockdown contro le “tenebre” delle aperture. Ecco chi s… -