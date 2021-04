Fedez infuriato con “La Nazione”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dalle sue stories,ha condiviso un estratto da un articolo de Lain cui si fa riferimento ai figli delle coppie social che verrebbero indotte all’omosessualità per spettacolarizzazione. Poco dopo il quotidiano si scusa con il rapper per il fraintendimento. Questa mattinaha postato nelle sue Instagram stories uno stralcio di un articolo de Lacriticandone il contenuto che, come commenta il rapper, indurrebbe Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Fedez infuriato

SoloDonna

Già due giorni fa, il primogenito dei Ferragnez aveva fatto ridere i genitori (e i loro oltre 30milioni di follower) quando si èperchéaveva chiamato Ferry mamma Chiara . Anche in ...Già due giorni fa, il primogenito dei Ferragnez aveva fatto ridere i genitori (e i loro oltre 30milioni di follower) q uando si èperchéaveva chiamato Ferry mamma Chiara. Anche in ...Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni lancia la borsa da mare di spugna, già sold out. Ecco il prezzo da capogiro. Fan delusi: «Non è ...Fedez lancia la sua linea di smalti, il sito va in crash in 2 minuti: «Troppi accessi». Ecco quanto costano. I fan: «Non è possibile». Oggi, il marito ...