«Aurora» | Giovanni Caccamo riparte dall’arte e da Willem Dafoe

(Di venerdì 23 aprile 2021) È dalla suggestiva cornice di Palazzo Vecchio a Firenze che Aurora, il cortometraggio tratto dal nuovo brano di Giovanni Caccamo, risplende in tutta la sua forza segnando la prima collaborazione dell’artista siciliano con MUS.E e con il Comune di Firenze. Lo scopo principale dell’operazione è la ricerca di nuovi linguaggi artistici utili a comunicare la ricchezza del patrimonio dei musei civici fiorentini che, infatti, vede aprire le porte del Salone dei Cinquecento, della Sala delle Udienze e della Sala degli Elementi non solo a Caccamo, ma anche ai danzatori della Compagnia Nuovo Balletto di Toscana diretta da Cristina Bozzolini. Il sodalizio tra Caccamo, cantautore da sempre attento al dialogo tra le arti, e MUS.E, che da anni lavora per valorizzare il patrimonio fiorentino, nasce dal comune amore per l’arte e dalla condivisione di nuove vie per promuovere il patrimonio artistico italiano.