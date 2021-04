Ultime Notizie Roma del 22-04-2021 ore 16:10 (Di giovedì 22 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vaccini abbiamo somministrato 117 dosi nell’Unione Europea e ci stiamo avvicinando a l’inoculazione di 3 milioni di immunizzazione al giorno lo ha detto La commissaria Europea al parlamento Aggiungendo che oltre 30 milioni di cittadini sono pienamente vaccinati con la Seconda dose la Germania intanto si prepara ad aprire a fine maggio la vaccinazione a tutti senza più tenere conto di alcune priorità per le diverse categorie E punta ad acquistare 30 milioni di dosi di quando lei ma darà l’ok e brutti al Si prepara ad adire le vie legali contro astrazeneca però obbligarla a rispettare le consegne previste dal contratto argomento la procura di Genova ha chiuso le indagini per il crollo del ponte Morandi il viadotto autostradale della 10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vaccini abbiamo somministrato 117 dosi nell’Unione Europea e ci stiamo avvicinando a l’inoculazione di 3 milioni di immunizzazione al giorno lo ha detto La commissaria Europea al parlamento Aggiungendo che oltre 30 milioni di cittadini sono pienamente vaccinati con la Seconda dose la Germania intanto si prepara ad aprire a fine maggio la vaccinazione a tutti senza più tenere conto di alcune priorità per le diverse categorie E punta ad acquistare 30 milioni di dosi di quando lei ma darà l’ok e brutti al Si prepara ad adire le vie legali contro astrazeneca però obbligarla a rispettare le consegne previste dal contratto argomento la procura di Genova ha chiuso le indagini per il crollo del ponte Morandi il viadotto autostradale della 10 collassato il 14 agosto 2018 causando la morte ...

