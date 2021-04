Superlega, Conte si schiera: «Assolutamente contrario. Ma FIFA e UEFA riflettano» – VIDEO (Di giovedì 22 aprile 2021) Antonio Conte ha parlato della Superlega, dicendosi contrario alla competizione Antonio Conte, allenatore dell’Inter, al termine della partita contro lo Spezia ha avuto modo di parlare anche della Superlega di cui si è tanto discusso negli ultimi giorni. «Il calcio è passione, non è solo business. A noi, quello che ci muove, è la passione. Penso anche che organismi importanti come la UEFA e come la FIFA, che organizzano tornei e danno una minima parte dei diritti ai club facciano delle riflessioni. I club investono sui calciatori, loro organizzano solamente tornei e prendono diritti. Non capisco il motivo di avere 10 diritti, darne 3 ai club e tenerne 7 per te». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Antonioha parlato della, dicendosialla competizione Antonio, allenatore dell’Inter, al termine della partita contro lo Spezia ha avuto modo di parlare anche delladi cui si è tanto discusso negli ultimi giorni. «Il calcio è passione, non è solo business. A noi, quello che ci muove, è la passione. Penso anche che organismi importanti come lae come la, che organizzano tornei e danno una minima parte dei diritti ai club facciano delle riflessioni. I club investono sui calciatori, loro organizzano solamente tornei e prendono diritti. Non capisco il motivo di avere 10 diritti, darne 3 ai club e tenerne 7 per te». L'articolo proviene da Calcio News 24.

