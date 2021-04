Bayern ancora k.o., l'Olimpia vede le Final Four. Trinchieri espulso, accenno di rissa alla fine (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano sente profumo di Final Four, Punter e Rodriguez trascinano al 2 - 0 l'Armani Exchange contro il Bayern, 80 - 69. Un parziale di 20 - 0 nella parte iniziale della sfida regala l'inerzia decisiva ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano sente profumo di, Punter e Rodriguez trascinano al 2 - 0 l'Armani Exchange contro il, 80 - 69. Un parziale di 20 - 0 nella parte iniziale della sfida regala l'inerzia decisiva ...

Advertising

Juventina962 : @FabioCasalucci @gianlui62256426 A quanto aveva detto Perez però il Psg e il bayern non erano ancora state chiamate. - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: La soddisfazione del Chacho, ancora una volta uno dei migliori in campo, nel secondo episodio della serie col Bayern #AX… - fabiocavagnera : La soddisfazione del Chacho, ancora una volta uno dei migliori in campo, nel secondo episodio della serie col Bayer… - OlimpiaMiNews : La soddisfazione del Chacho, ancora una volta uno dei migliori in campo, nel secondo episodio della serie col Bayer… - AlessandroMagg4 : La soddisfazione del Chacho, ancora una volta uno dei migliori in campo, nel secondo episodio della serie col Bayer… -