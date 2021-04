Decreto Covid, le date delle riaperture dal 26 aprile: le regole su ristoranti, pass verde, scuola e palestre (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Decreto Covid, appena approvato dal Consiglio dei ministri, spiega cosa succederà nel nostro Paese nelle prossime settimane dopo un anno di chiusure a causa della pandemia del Coronavirus. Dal 26 aprile, dunque, tornano le zone gialle, ripartono gli spostamenti tra le regioni anche tra zone rosse e arancioni (purché in presenza della certificazione verde), si ritorna in classe fino alla fine dell’anno, riprendono le attività all’università mentre bar e ristoranti, in zona gialla, potranno restare aperti anche a cena, purché all’aperto. Riaprono al pubblico, sempre dal 26 aprile, in zona gialla cinema, teatri, sale concerto e live club. Sì alle piscine all’aperto il 15 maggio. L’1 giugno toccherà a palestre, manifestazioni ed eventi sportivi di livello agonistico ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il, appena approvato dal Consiglio dei ministri, spiega cosa succederà nel nostro Paese nelle prossime settimane dopo un anno di chiusure a causa della pandemia del Coronavirus. Dal 26, dunque, tornano le zone gialle, ripartono gli spostamenti tra le regioni anche tra zone rosse e arancioni (purché in presenza della certificazione), si ritorna in classe fino alla fine dell’anno, riprendono le attività all’università mentre bar e, in zona gialla, potranno restare aperti anche a cena, purché all’aperto. Riaprono al pubblico, sempre dal 26, in zona gialla cinema, teatri, sale concerto e live club. Sì alle piscine all’aperto il 15 maggio. L’1 giugno toccherà a, manifestazioni ed eventi sportivi di livello agonistico ...

Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - Agenzia_Ansa : 'Il coprifuoco evoca brutte cose, in tutti noi c'è la volontà di superarlo, ma ci vuole gradualità per non consenti… - sole24ore : Verso il nuovo decreto anti-Covid, scontro sul coprifuoco - dolores20943592 : RT @borghi_claudio: Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS' - avvL_Desiderio : RT @borghi_claudio: Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS' -