Covid Lazio, oggi 1.161 contagi e 52 morti: dati 21 aprile. A Roma 400 casi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 1.161 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio, secondo la tabella del bollettino di oggi, 21 aprile. Registrati inoltre altri 52 morti. oggi “su oltre 16 mila tamponi (+3.278) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.161 casi positivi (+235), 52 i decessi (+18) e +2.539 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 400” sottolinea l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino al termine dell’odierna ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 1.161 i nuovida coronavirus nel, secondo la tabella del bollettino di, 21. Registrati inoltre altri 52“su oltre 16 mila tamponi (+3.278) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.161positivi (+235), 52 i decessi (+18) e +2.539 i guariti. Aumentano ie i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. Icittà sono a quota 400” sottolinea l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della RegioneAlessio D’Amato nel bollettino al termine dell’odierna ...

