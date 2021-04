Covid: Burioni condivide i messaggi degli haters, 'non li denunciamo ma li sputt…mo' (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

RobertoBurioni : Ci libereremo per sempre da COVID-19 o dovremo conviverci per sempre? Dovremo fare una vaccinazione ogni anno? Ho p… - MedicalFactsIT : Test salivari, Prof. Burioni: benissimo per diagnosi Covid, soprattutto nei bambini #medicalfacts #diagnosi… - giornaleradiofm : Covid: Burioni condivide i messaggi degli haters, 'non li denunciamo ma li sputt...mo': Roma, 21 apr. (Adnkronos Sa… - fzaccagni55 : Meno male che c'è la #SuperLeague perchè altrimenti si parlava solo di vaccini e Covid. A proposito che ne pensa Burioni? - CiccioLupis : RT @DianaLanciotti: @nonkonforme Stanno pigiando sull'acceleratore agitando tanti spauracchi tutti insieme. -