Superlega | Liverpool lascia | ' interrotto nostro coinvolgimento'

Liverpool, 21 apr. (Adnkronos) - "Il Liverpool Football Club può confermare che il nostro coinvolgimento nei piani proposti per formare una Super League europea è stato interrotto". Questa la nota del Liverpool che annuncia di ritirarsi dalla Superlega. "Negli ultimi giorni, il club ha ricevuto rappresentazioni da vari stakeholder chiave, sia interni che esterni, e vorremmo ringraziarli per il loro prezioso contributo", ha aggiunto il club.

