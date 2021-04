Sondaggi politici: la Lega perde più di un punto e mezzo in una settimana, vola il M5s (Di martedì 20 aprile 2021) I Sondaggi politici del Tg di La7 dicono che la Lega continua a perdere voti e in due settimane mette assieme un -1,6% nella rilevazione di Swg. E se Salvini scende nei Sondaggi, sale Giorgia Meloni con i suoi Fratelli d’Italia, che come sempre sembrano giovare della perdita di voti della Lega. Ma c’è una novità: anche il MoVimento 5 Stelle, dopo una settimana di stasi, torna a crescere nei Sondaggi. Nel dettaglio i numeri nei confronti del Carroccio sono impietosi. Gli orientamenti di voto del 19 aprile 2021 negli ultimi Sondaggi dicono che la Lega è al 21,2% dal 22% della scorsa rilevazione e perde lo 0,8%. Il Partito Democratico dista due soli punti percentuali (è al 19,1%) ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 aprile 2021) Idel Tg di La7 dicono che lacontinua are voti e in due settimane mette assieme un -1,6% nella rilevazione di Swg. E se Salvini scende nei, sale Giorgia Meloni con i suoi Fratelli d’Italia, che come sempre sembrano giovare della perdita di voti della. Ma c’è una novità: anche il MoVimento 5 Stelle, dopo unadi stasi, torna a crescere nei. Nel dettaglio i numeri nei confronti del Carroccio sono impietosi. Gli orientamenti di voto del 19 aprile 2021 negli ultimidicono che laè al 21,2% dal 22% della scorsa rilevazione elo 0,8%. Il Partito Democratico dista due soli punti percentuali (è al 19,1%) ma ...

