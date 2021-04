Perché noi tifosi del calcio e dello sport non vogliamo la Superlega (Di martedì 20 aprile 2021) Si dice spesso che il calcio sia la religione dei giorni d’oggi. E quindi, se questa “riforma”(cha però ha più il sapore del colpo di Stato) dovesse realmente andare in porto, verrà ricordata come lo scisma del calcio contemporaneo. Perché la Super League (o Superlega che sia) rappresenta lo strappo definitivo tra i ricchi club europei e – oltre alle leghe nazionali – l’Uefa, la Fifa, e il calcio più “povero”. Dimenticatevi i tre punti strappati da Davide a Golia, spazzate via i desideri di vedere l’Atalanta scendere in campo contro il Real Madrid, di sognare di finire nella parte altissima della classifica per arrivare nella competizione che conta e portare vostro figlio allo stadio per vedere la Roma che con un colpo di testa di Manolas trascina i giallorossi in semifinale di Champions League ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Si dice spesso che ilsia la religione dei giorni d’oggi. E quindi, se questa “riforma”(cha però ha più il sapore del colpo di Stato) dovesse realmente andare in porto, verrà ricordata come lo scisma delcontemporaneo.la Super League (oche sia) rappresenta lo strappo definitivo tra i ricchi club europei e – oltre alle leghe nazionali – l’Uefa, la Fifa, e ilpiù “povero”. Dimenticatevi i tre punti strappati da Davide a Golia, spazzate via i desideri di vedere l’Atalanta scendere in campo contro il Real Madrid, di sognare di finire nella parte altissima della classifica per arrivare nella competizione che conta e portare vostro figlio allo stadio per vedere la Roma che con un colpo di testa di Manolas trascina i giallorossi in semifinale di Champions League ...

