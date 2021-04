Covid, news di oggi. Confronto Governo-Regioni su riaperture. Atteso parere del Cts. LIVE (Di martedì 20 aprile 2021) Il Comitato tecnico si esprimerà su coprifuoco e pass vaccinale. Molti governatori aspirano alla zona gialla. Tasso di positività al 6 per cento. L'Italia supera gli 11 milioni di vaccinati con almeno una dose e ieri sono arrivate altre 430 mila dosi di AstraZeneca. Atteso per oggi il parere dell'Ema su Johnson&Johnson Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 aprile 2021) Il Comitato tecnico si esprimerà su coprifuoco e pass vaccinale. Molti governatori aspirano alla zona gialla. Tasso di positività al 6 per cento. L'Italia supera gli 11 milioni di vaccinati con almeno una dose e ieri sono arrivate altre 430 mila dosi di AstraZeneca.perildell'Ema su Johnson&Johnson

Advertising

reportrai3 : Esclusiva #Report: ecco i contratti 'segreti' di Pfizer e Moderna per i vaccini anti-Covid - JuventusFCYouth : COVID 19 - Positività calciatore Under 23: - LaStampa : Crisi da Covid, Rana dona 2 milioni di piatti di pasta fresca al Banco alimentare - il_piccolo : Per fare il punto sulle procedure attualmente previste per fronteggiare i casi di Covid, sui tamponi e sui criteri… - mattinodipadova : Netta riduzione del numero delle vittime: erano 790 tra dicembre e gennaio, sono diventate 294 tra febbraio e marzo -