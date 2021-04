Ultime Notizie Roma del 19-04-2021 ore 15:10 (Di lunedì 19 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 19 aprile in studio a Giuliano Ferrigno oggi nuova protesta dei ristoratori hanno bloccato l’1 vicino all’uscita di Incisa c’era anche Ermes Ferrari ristoratore modenese che a Roma il 3 aprile la vestito da sciamano come Jack Angeli a Capitol Hill Washington due manifestanti che stavano partecipando alla protesta sono stati investiti da un’auto senza riportare gravi conseguenze l’automobilista è stato successivamente fermato e denunciato per il reato di lesioni volontarie è da questa mattina sono 6 milioni 850 mila gli alunni fisicamente in aula su gli 8,5 milioni totali degli istituti statali e paritari 8 su 10 291000 in più della scorsa settimana in tutto saranno quasi un milione e 657 mila quelle ancora a casa in e didattica a distanza la prossima settimana dal 26 aprile in zona ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 19 aprile in studio a Giuliano Ferrigno oggi nuova protesta dei ristoratori hanno bloccato l’1 vicino all’uscita di Incisa c’era anche Ermes Ferrari ristoratore modenese che ail 3 aprile la vestito da sciamano come Jack Angeli a Capitol Hill Washington due manifestanti che stavano partecipando alla protesta sono stati investiti da un’auto senza riportare gravi conseguenze l’automobilista è stato successivamente fermato e denunciato per il reato di lesioni volontarie è da questa mattina sono 6 milioni 850 mila gli alunni fisicamente in aula su gli 8,5 milioni totali degli istituti statali e paritari 8 su 10 291000 in più della scorsa settimana in tutto saranno quasi un milione e 657 mila quelle ancora a casa in e didattica a distanza la prossima settimana dal 26 aprile in zona ...

Advertising

fanpage : Mascherine trasparenti per gli studenti sordi: l'appello di Nicola Fratoianni - fanpage : 'Che si dichiari che abbiamo deciso di sopportare decessi e impossibilità di cure per salvare un’economia che è arr… - GoalItalia : Il comunicato congiunto dell'ECA dopo il meeting condotto da van der Sar, in assenza di #Agnelli ?? PSG e Bayern ha… - corgiallorosso : #SuperLeague, #Ceferin (UEFA): “Uno sputo al calcio. Agnelli un bugiardo”. Si valuta esclusione immediata dalle Cop… - afradoc : RT @mov24agosto: Dalla camorra alla spazzatura, bufera su #Augias e la puntata di Città Segrete su #Napoli #equitàterritoriale #SvegliaSud… -