Nei prossimi 10 anni sorgeranno 10 nuove megalopoli nel mondo | due saranno in Africa

(Di lunedì 19 aprile 2021) Altre dieci città delraggiungeranno lo status di “” entro il 2030, superando una popolazione di oltre 10 milioni di persone, almeno stando alle previsioni della Divisione Demografica del Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite. Sei dellecheneidieciin tutto ilsi troveranno in Asia, dove entro la fine di questo decennio vivrà più della metà della popolazione globale. Eppure le città in più rapida crescita demografica del pianeta si troveranno in, comprese ledi Dar es Salaam, capitale della Tanzania, e Luanda, capitale dell’Angola, che dovrebbero raddoppiare la popolazione in meno di ...

Advertising

FCLugano1908 : Cari membri fondatori della #SuperLeague stiamo valutando attentamente la vostra proposta di entrare a far parte di… - repubblica : ?? Il commissario europeo Breton: 'L'Italia ricevera' nei prossimi tre mesi dalla Ue 54 milioni di vaccini dei quatt… - rtl1025 : ?? 'L'#Italia riceverà nei prossimi tre mesi dalla Ue 54 milioni di #vaccini dei quattro finora approvati, cioè tre… - gxallavichx : RT @FCLugano1908: Cari membri fondatori della #SuperLeague stiamo valutando attentamente la vostra proposta di entrare a far parte di quest… - SalottoDel : Nei prossimi due tweet, le nostre impressioni sull'argomento #SuperLeague Spoiler: è sempre questione di soldi. -

Ultime Notizie dalla rete : Nei prossimi

Fanpage.it

... che ha 44 anni, potrebbe avere un arresto cardiaco in qualsiasi momento, mentre un altro medico russo che l'ha curato in passato afferma che in mancanza di cure moriràgiorni. L'...Un'azienda che gode di uno stato di salute eccellente e che si prepara ad annunciare la nascita di tre nuovi modelli che uscirannomesi e che nel frattempo approva il bilancio 2020 e l'...Con 117 nuovi positivi la provincia di Teramo è la più colpita in Abruzzo. Il picco contagi, con 25 casi, nel comune di Giulianova, dove, per due presunti casi di variante ...Tutti lo aspettavano a marzo, ma adesso è ragionevole credere che i nuovi iPad Pro 2021 arrivino sulmercato nei prossimi giorni. Domani alle 19 (ora italiana) si terrà in streaming ...