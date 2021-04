Massimo Giletti: Malore in Diretta TV! (Di lunedì 19 aprile 2021) Malore in Diretta tv per Massimo Giletti, il conduttore di Non è l’Arena che si mostra visibilmente affaticato e sudato durante il talk andato in onda poche ore fa. Cosa è successo al presentatore? Come sta adesso? Ecco tutti i dettagli! Lieve Malore per Massimo Giletti. Il conduttore di ‘Non è l’Arena‘ si è sentito poco bene durante la messa in onda del suo programma, mostrando segni di evidente affaticamento e il tutto in Diretta tv. Il giornalista nella puntata in Diretta, è apparso sudato, pallido e molto affaticato, preoccupando sia gli ospiti della sua trasmissione che i telespettatori da casa che lo seguono sempre con grande entusiasmo. Non è la prima volta che il presentatore si sente male durante la messa in onda di un suo ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 19 aprile 2021)intv per, il conduttore di Non è l’Arena che si mostra visibilmente affaticato e sudato durante il talk andato in onda poche ore fa. Cosa è successo al presentatore? Come sta adesso? Ecco tutti i dettagli! Lieveper. Il conduttore di ‘Non è l’Arena‘ si è sentito poco bene durante la messa in onda del suo programma, mostrando segni di evidente affaticamento e il tutto intv. Il giornalista nella puntata in, è apparso sudato, pallido e molto affaticato, preoccupando sia gli ospiti della sua trasmissione che i telespettatori da casa che lo seguono sempre con grande entusiasmo. Non è la prima volta che il presentatore si sente male durante la messa in onda di un suo ...

Advertising

matteosalvinimi : Oms, inchieste e menzogne sul piano pandemico italiano: non saranno le minacce di querele a fermare un giornalista… - fanpage : Malore in diretta per Massimo Giletti: “Scusate, non so se riesco ad andare avanti” - LegaSalvini : ??OMS, NUOVE RIVELAZIONI DI ZAMBON, COSTRETTO ALLE DIMISSIONI: 'CI FU UN ACCORDO PER INSABBIARE TUTTO, VOLEVANO PROT… - frant42 : RT @tempoweb: Scandalo #Oms, da #Giletti le chat che tirano in ballo #Speranza #nonelarena #ranieriguerra #dalema #18aprile - VincenzaSMF : RT @Angela300564201: -