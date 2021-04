Le condizioni di salute di Alexei Navalny sono molto gravi (Di lunedì 19 aprile 2021) (Foto: Emile Ducke/dpa)Dopo più di tre mesi di carcere, le condizioni di salute di Alexei Navalny sembrano essere così critiche che i medici dell’oppositore numero uno del presidente russo Vladimir Putin temono possa essere in pericolo di vita. I suoi collaboratori di partito, Leonid Volkov e Ivan Zhandov, hanno chiesto alla popolazione di scendere in piazza il 21 aprile, lo stesso giorno in cui Putin terrà il discorso sullo stato della nazione. I leader europei hanno fatto appello al Cremlino perché Navalny possa essere visitato dai suoi medici privati o da equipe mediche esterne al centro di detenzione in cui è rinchiuso. Mentre Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha dichiarato alla Cnn che la Russia sarà ritenuta responsabile dalla comunità internazionale se ... Leggi su wired (Di lunedì 19 aprile 2021) (Foto: Emile Ducke/dpa)Dopo più di tre mesi di carcere, ledidisembrano essere così critiche che i medici dell’oppositore numero uno del presidente russo Vladimir Putin temono possa essere in pericolo di vita. I suoi collaboratori di partito, Leonid Volkov e Ivan Zhandov, hanno chiesto alla popolazione di scendere in piazza il 21 aprile, lo stesso giorno in cui Putin terrà il discorso sullo stato della nazione. I leader europei hanno fatto appello al Cremlino perchépossa essere visitato dai suoi medici privati o da equipe mediche esterne al centro di detenzione in cui è rinchiuso. Mentre Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha dichiarato alla Cnn che la Russia sarà ritenuta responsabile dalla comunità internazionale se ...

