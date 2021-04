Covid, ci sono altri 316 morti. I monoclonali danno speranza: «Trattati 2.140 pazienti» (Di lunedì 19 aprile 2021) sono 8.864 i nuovi casi di Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Italia dopo aver analizzato 146.728 tamponi, con l’indice di positività al 6%. Sempre alto il numero dei morti, che si attesta oggi a 316, portando il totale delle vittime a 117.243 da inizio pandemia. Ieri i nuovi contagi erano stati 12.694 su 230.116 tamponi tra molecolari e rapidi, per un tasso di positività pari al 5,5%. I morti, invece, erano stati 251. Ma oggi si registra anche un altro dato, nell’ambito del monitoraggio sugli anticorpi monoclonali: i pazienti curati in Italia con questa terapia sono stati 2.140. Meno ricoveri in terapia intensiva, di più in reparto Sul fronte dei ricoveri si registra un andamento altalenante. In terapia intensiva ci sono ora 3.244 ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021)8.864 i nuovi casi diriscontrati nelle ultime 24 ore in Italia dopo aver analizzato 146.728 tamponi, con l’indice di positività al 6%. Sempre alto il numero dei, che si attesta oggi a 316, portando il totale delle vittime a 117.243 da inizio pandemia. Ieri i nuovi contagi erano stati 12.694 su 230.116 tamponi tra molecolari e rapidi, per un tasso di positività pari al 5,5%. I, invece, erano stati 251. Ma oggi si registra anche un altro dato, nell’ambito del monitoraggio sugli anticorpi: icurati in Italia con questa terapiastati 2.140. Meno ricoveri in terapia intensiva, di più in reparto Sul fronte dei ricoveri si registra un andamento altalenante. In terapia intensiva ciora 3.244 ...

