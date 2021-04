Stefano De Martino, lacrime in diretta TV: “Sono distrutto” (Di domenica 18 aprile 2021) Stefano De Martino non è riuscito a contenere le lacrime e in diretta TV ha affermato di essere distrutto. È successo nel corso della quinta puntata di Amici 20, andata in onda in prima serata ieri sabato 17 aprile. Una piccola stellina, Olivia, figlia di Veronica Peparini, ha partecipato alla coreografia de L’Anima Vola, ballata L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 aprile 2021)Denon è riuscito a contenere lee inTV ha affermato di essere. È successo nel corso della quinta puntata di Amici 20, andata in onda in prima serata ieri sabato 17 aprile. Una piccola stellina, Olivia, figlia di Veronica Peparini, ha partecipato alla coreografia de L’Anima Vola, ballata L'articolo proviene da Inews.it.

