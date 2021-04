Kean, parla il fratello Giovanni: “La Juventus una famiglia, difficile un suo ritorno all’Everton” (Di domenica 18 aprile 2021) Il fratello dell’attaccante del Psg Moise Kean, Giovanni, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del futuro del suo familiare, al centro di un intreccio di mercato: “Il mio sogno è di vederlo tornare alla Juventus e l’interesse del club nei suoi confronti mi rende orgoglioso. I bianconeri sono sempre stati una famiglia per Moise. Al momento, però, lui è concentrato solo sul finale di stagione con il Psg. Everton? Un ritorno in Inghilterra mi sembra difficile, nonostante i toffees siano proprietari del suo cartellino“. Sull’esperienza parigina, Giovanni ha detto: “Si trova molto bene. Ha legato particolarmente con Bakker, ma anche con Mbappé e Kurzawa. E’ maturato molto, sia dal punto di vista umano che mentale. Quando ha giocato in ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Ildell’attaccante del Psg Moise, hato ai microfoni di Tuttosport del futuro del suo familiare, al centro di un intreccio di mercato: “Il mio sogno è di vederlo tornare allae l’interesse del club nei suoi confronti mi rende orgoglioso. I bianconeri sono sempre stati unaper Moise. Al momento, però, lui è concentrato solo sul finale di stagione con il Psg. Everton? Unin Inghilterra mi sembra, nonostante i toffees siano proprietari del suo cartellino“. Sull’esperienza parigina,ha detto: “Si trova molto bene. Ha legato particolarmente con Bakker, ma anche con Mbappé e Kurzawa. E’ maturato molto, sia dal punto di vista umano che mentale. Quando ha giocato in ...

