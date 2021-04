Recovery: Tajani, 'pieno sostegno, 40 per cento per Sud e puntare su Ponte Stretto' (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda il Recovery c'è il nostro pieno sostegno, abbiamo chiesto che venga mantenuto il tetto del 40 per cento per il Meridione del nostro Paese, è una soglia irrinunciabile, non si può andare sotto. Abbiamo insistito molto sul Ponte sullo Stretto di Messina, perchè è un'infrastruttura che può essere utilizzata per realizzare l'Alta velocità fino alla Sicilia". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine dell'incontro che ha avuto con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme ai capigruppo al Senato, Anna Maria Bernini, e alla Camera, Roberto Occhiuto. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda ilc'è il nostro, abbiamo chiesto che venga mantenuto il tetto del 40 perper il Meridione del nostro Paese, è una soglia irrinunciabile, non si può andare sotto. Abbiamo insistito molto sulsullodi Messina, perchè è un'infrastruttura che può essere utilizzata per realizzare l'Alta velocità fino alla Sicilia". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio, al termine dell'incontro che ha avuto con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme ai capigruppo al Senato, Anna Maria Bernini, e alla Camera, Roberto Occhiuto.

