Serie C-Girone C, Bari-Palermo: ecco chi arbitrerà il match del "San Nicola" (Di giovedì 15 aprile 2021) Sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria l'arbitro di Bari-Palermo.Il fischietto calabrese sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Micaroni di Chieti e Khaled Bahri di Sassari; quarto uomo ufficiale Gino Garofalo di Torre del Greco. La gara, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma domenica 18 aprile 2021 alle ore 15 allo Stadio "San Nicola".

