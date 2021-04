Krysos si trasforma in Spa | l' ultimo passo in avanti del gruppo dell' Oro da investimento

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo dieci anni esatti dalla fondazione,Srl, società milanese che opera con successo nel settore dei metalli preziosi, sta per compiere un cambio diche si completerà con lazione in S.P.A entro il secondo trimestre del 2021. La Società ha, in questi anni, stupito per i tassi di crescita ottenuti, passando, in pochi anni, dai poco più di 2Mil di Euro del 2013, ai circa 55Mil raggiunti nel 2020. Oltre il 2500%. Non è un caso che il prestigioso “Financial Times” ha inserito la Società milanese, per ben 3 volte negli ultimi 4 anni, nei report statistici elaborati dal quotidiano inglese e pubblicati anche online, che hanno individuato le mille aziende maggiormente in crescita d'Europa dal 2017 ad oggi. Il riconoscimento è stato ottenuto nel 2017, nel 2018 e nel 2020. La crescita aziendale, occorre sottolinearlo, è ...