Ibrahimovic nega il pranzo in zona rossa: la risposta dello svedese alle accuse

Ibrahimovic nega il pranzo in zona rossa: 'Era un meeting' MILANO - Zlatan Ibrahimovic risponde alle polemiche che lo vedono coinvolto per aver violato la zona rossa ed essere stato intercettato dalla trasmissione "Zona Bianca" in un ristorante milanese. Ad aggravare la ...

