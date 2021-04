Quando riaprono le palestre e le piscine? Speranze per maggio | le ultime novità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

ilmessaggero.it

Tecnologia e strumenti elettrici Condizionatore e riscaldamento vanno usati soloè ... 'Vogliamo stesse regole stadi calcio' 14 Aprile 2021 Se gli stadiparzialmente per le partite di ...Commenta per primoe se finirà, nessuno è ancora in grado di saperlo, la sensazione è che la stragrande ... E soltanto adessopub, ristoranti e bar all'aperto. Qui da noi, invece, Draghi ..."Noi chiediamo di riaprire bar e ristoranti, ma di farlo in sicurezza, seguendo tutti i controlli possibili. E poi serviranno i controlli mirati, per ...Plateatici: confermate le assegnazioni dell’anno scorso e riaperte le domande per questa estate. Brugnaro: “Progettiamo la riapertura in sicurezza, favorendo gli spazi all’aperto” “Considerato il prol ...