Psg, Neymar replica a Kimmich: "Aveva detto che sarebbero passati. Ma non l'ho provocato" (Di mercoledì 14 aprile 2021) La gioia della qualificazione e uno scatto virale. Protagonisti: Neymar e Leandro Paredes, sullo sfondo Joshua Kimmich, ritratto con volto contrariato dietro l'esultanza sfrenata dei due sudamericani dopo il passaggio del turno del Psg a scapito del Bayern Monaco. Ma quell'esultanza proprio davanti a Kimmich non è stata voluta: "Non stavo nemmeno cercando di provocarlo in quel momento volevo festeggiare e Leo era proprio lì", ha esordito Neymar ai microfoni di TNT Sports Brasil. "Suppongo che fosse il destino. Anche perché Kimmich era proprio quello che Aveva detto che la loro squadra era migliore e si sarebbe qualificata, anzi, che si erano già assicurati il ??posto in semifinale". Poi ancora: "Come dice il proverbio: puoi avere il possesso palla, cantare ad una donna ...

