Juventus, Cristiano Ronaldo regala un super colpo in attacco

Aguero a fine giugno lascerà il Manchester City: dalla Catalogna parlano di un duello tra Juventus e Barcellona per aggiudicarsi l'argentino Il Kun Aguero a fine stagione abbandonerà il Manchester City, club in cui milita da dieci anni. Nel 2011, infatti, l'argentino è giunto in Inghilterra dall'Atletico Madrid in cambio di circa 40 milioni di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cristiano In Spagna sicuri: Aguero alla Juventus se parte Cristiano Ronaldo Calciomercato Juventus: in Spagna sono sicuri, se Cristiano Ronaldo dovesse lasciare i bianconeri il suo sostituto sarebbe Sergio Aguero Su Sport si fa il punto sul futuro del Kun Aguero. In Spagna spiegano come ...

Calciomercato Juventus, Paratici deve decidere: poker di nomi per l'attacco Non c'è più tempo, specialmente se Dybala e Cristiano Ronaldo dovessero lasciare la Juventus come pare. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto il punto della situazione, spiegando come sia ...

AGUERO, SFIDA BARCELLONA-JUVE Il Barcellona ha messo nel mirino Sergio Aguero. L'addio a fine stagione del 'Kun' al Manchester City ha scatenato l'interesse di alcune ...

Juventus: Allegri nel 2019 avrebbe suggerito ad Agnelli di cedere CR7 Secondo quest'ultimo, infatti, Massimiliano Allegri prima di lasciare la Juventus nel 2019 avrebbe consigliato al presidente Agnelli di valutare la cessione di Cristiano Ronaldo. Il quotidiano ...

