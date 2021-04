Gosens | è davvero cara la maglia della Juventus

(Di mercoledì 14 aprile 2021)ha ricevuto un regalo dai compagni una: per quella vera servono però molti soldi Robinha avuto la suadi Cristiano Ronaldo. Dopo le dichiarazioni delle scorse settimane sul no ricevuto dal portoghese alla scambiodivisa, i compagni hanno fatto ‘felice’ il terzino tedesco regalandogli lanumero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

Mucio80 : @JulianRoss79 Ho a mente davvero dozzine di gol così di Maggio/Gosens - mirkonicolino : @userzeronine Secondo me va fatta innanzitutto una valutazione tattica. Gosens non è un terzino, quindi o torni all… -

Ultime Notizie dalla rete : Gosens davvero

SerieANews

Molto è cambiato negli ultimi 30 anni di calcio, trasformandolo quasi in un altro sport. In quest'ultimo periodo, però, una tendenza sta mostrando l'ennesimo cambiamento dello schema del gioco, e a gi ...Non si placano le polemiche sul gesto di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria della Juventus sul Genoa di ieri. In assenza di immagini chiare ci si basa su alcune foto e su quello che hanno visto i test ...