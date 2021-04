Covid | treni francesi con distanze… solo per l’Italia Ma il virus non si ferma alla frontiera

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Quando il treno viaggia in Francia la norma sul distanziamento non vale più. Ma il, come sa bene anche il presidente Macron, non sia Ventimiglia, e nemmeno al valico del Monte Bianco L'articolo proviene da Firenze Post.

Senza gli aiuti relativi al- 19 di Confederazione e Cantone volti a sostenere il traffico regionale e inavetta, il rosso sarebbe stato di 19,9 milioni, si legge in un comunicato odierno ...Delta, niente più posti liberi a bordo Intanto, dopo i primi- free anche in Italia , la Delta ha deciso di tornare a occupare i posti centrali a bordo dei propri aerei. Si tratta di ...CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA STRAORDINARIA SUI RIFIUTI IL PROSSIMO 20 APRILE In seduta ordinaria il 15 e il 22 aprile alle ore 15,30 Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria aperta, in ...PARIGI – Sulle ferrovie franceso non ci sono cartelli che invitano a tenere le distanze di sicurezza come prevenzione per il Covid. Però gli stessi vagoni ... Ma, appunto, solo in Italia. Quando il ...