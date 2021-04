Bimba di 8 anni rapita da 3 uomini sotto gli occhi della nonna: è allarme (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Francia intera è sconvolta dalla giornata di ieri dal brutale rapimento di una bambina di 8 anni, portata via dalla nonna materna da 3 uomini di identità sconosciuta. Le indagini stanno proseguendo alacremente, mentre le autorità francesi hanno diramato l’identikit della piccola, chiedendo però di non diffondere la sua foto -per motivi non meglio chiariti. Al contempo, il ministero della giustizia ha specificato che l’accusa di sequestro di persona è stata archiviata. Bimba di 8 anni rapita: si chiama Mia Montemaggi Mia Montemaggi, 8 anni, è stata portata via dalla casa della nonna materna nella serata di ieri, a Poulières, Vosges. La dinamica non è ancora stata chiarita, ma pare che 3 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Francia intera è sconvolta dalla giornata di ieri dal brutale rapimento di una bambina di 8, portata via dallamaterna da 3di identità sconosciuta. Le indagini stanno proseguendo alacremente, mentre le autorità francesi hanno diramato l’identikitpiccola, chiedendo però di non diffondere la sua foto -per motivi non meglio chiariti. Al contempo, il ministerogiustizia ha specificato che l’accusa di sequestro di persona è stata archiviata.di 8: si chiama Mia Montemaggi Mia Montemaggi, 8, è stata portata via dalla casamaterna nella serata di ieri, a Poulières, Vosges. La dinamica non è ancora stata chiarita, ma pare che 3 ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Francia, una bimba di 8 anni è stata rapita: le utorità diramano l'allerta #miamontemaggi - rtl1025 : ?? Allerta in #Francia per il rapimento di una bimba di otto anni, prelevata da tre uomini mentre era dalla nonna a… - mattino5 : #DenisePipitone, un caso irrisolto dopo 17 anni: spunta una foto misteriosa. E' Denise la bimba nella foto?… - MadgeRoma : RT @ragazzonasolare: Questa bimba merita giustizia. Solo in Italia chi commette reati rimane impunito. Dopo 17 anni è una vergogna #Libera… - chiaradzilla : RT @MediasetTgcom24: Francia, una bimba di 8 anni è stata rapita: le utorità diramano l'allerta #miamontemaggi -