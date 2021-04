LIVE Sinner-Ramos Vinolas 6-3 2-1, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: lo spagnolo annulla due palle del doppio break (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FUCSOVICS 15-15 Si difende bene Ramos, dritto in rete di Sinner. 15-0 Costretto a vincere due volte il punto Sinner nello scambio più duro del match, in cui Ramos mette largo il rovescio. 2-1 Sinner, dritto lungo dell’azzurro e Ramos riesce a salvarsi. Vantaggio Ramos, buona spinta con il dritto. 40-40, 2a parità: scambio vibrante tra i due, alla fine è Sinner a sbagliare in recupero con il ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ LADI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LADI SONEGO-FUCSOVICS 15-15 Si difende bene, dritto in rete di. 15-0 Costretto a vincere due volte il puntonello scambio più duro del match, in cuimette largo il rovescio. 2-1, dritto lungo dell’azzurro eriesce a salvarsi. Vantaggio, buona spinta con il dritto. 40-40, 2a parità: scambio vibrante tra i due, alla fine èa sbagliare in recupero con il ...

