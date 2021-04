Intesa Sp | Gros-Pietro | ‘Fondo Beneficenza c’è per sfide pandemia’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 apr. (Adnkronos) – “Dal 2016 abbiamo istituito un regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del fondo die l’anno scorso abbiamo distribuito 16 milioni di euro, che sono una piccola parte di quello cheSanPaolo fa per scopi sociali. Questa piccola parte è destinata a interventi di piccole dimensioni, complementari”. Lo ha spiegato il presidente diSanPaolo, Gian Maria, durante la presentazione della linee guida del Fondo di. “L’anno scorso, il Fondo ha affrontato una situazione difficile e imprevista per l’esplodere della pandemia. La pandemia ha aggravato la situazione delle famiglie, ha messo in difficoltà i ragazzi e le donne. Nei confronti di tutte queste difficoltà e davanti a questeil ...