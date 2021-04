Haaland: Raiola spinge per l’addio al Dortmund? (Di martedì 13 aprile 2021) Non accennano a placarsi le voci sul futuro di Erling Haaland. L’attaccante norvegese del Borussia Dortmund continua ad essere al centro di rumors di mercato che il suo procuratore, Mino Raiola, non smentisce alimentando la possibilità che il suo assistito lasci il club tedesco già a fine stagione. Haaland lascerà il Borussia Dortmund? La possibilità che ciò avvenga si fa sempre più concreta, specie dopo quanto dichiarato dal suo procuratore , che dopo aver incontrato i vertici del Barcellona e aver preso atto del forte interesse registrato da numerosi club europei sul giocatore, fa capire ai microfoni di Sport 1 come non sia d’accordo sulla scelta dei gialloneri di non vendere il norvegese: “Posso confermare che sono stato a Dortmund per parlare con la società. Micheal Zorc ci ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Non accennano a placarsi le voci sul futuro di Erling. L’attaccante norvegese del Borussiacontinua ad essere al centro di rumors di mercato che il suo procuratore, Mino, non smentisce alimentando la possibilità che il suo assistito lasci il club tedesco già a fine stagione.lascerà il Borussia? La possibilità che ciò avvenga si fa sempre più concreta, specie dopo quanto dichiarato dal suo procuratore , che dopo aver incontrato i vertici del Barcellona e aver preso atto del forte interesse registrato da numerosi club europei sul giocatore, fa capire ai microfoni di Sport 1 come non sia d’accordo sulla scelta dei gialloneri di non vendere il norvegese: “Posso confermare che sono stato aper parlare con la società. Micheal Zorc ci ...

Advertising

infoitsport : Haaland, Raiola al Dortmund: 'Non vuole venderlo? Io non sono d'accordo'. Il punto sul futuro e dove può andare - infoitsport : Calciomercato Juventus: annuncio di Raiola su Haaland - infoitsport : Haaland, Raiola alimenta le voci su un possibile addio - infoitsport : Raiola: “Haaland? Non sono d’accordo con il Dortmund” - infoitsport : Calciomercato Juventus, annuncio di Raiola sul futuro di Haaland! -