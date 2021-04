Cuneo resta zona rossa fino al weekend (Di martedì 13 aprile 2021) Niente arancione per Cuneo, l’unica provincia piemontese ancora in zona rossa. I dati epidemiologici aggiornati ad oggi e trasmessi alla Regione Piemonte non permettono il passaggio in arancione del cuneese, come nei giorni scorsi si era ipotizzato sarebbe potuto accadere da mercoledì. Anzi per il momento si registra nella provincia una crescita dell’incidenza a 227 contati ogni 100mila abitanti, ben sopra la soglia di allerta di 250 mila. In linea con il nuovo decreto, che prevede in questi casi misure più restrittive, la Regione Piemonte “si trova obbligata a prorogare la permanenza della provincia di Cuneo in zona rossa fino a domenica 18 aprile”. Si attende dunque una nuova verifica dei dati venerdì 16 da cui dipenderà la possibilità di anticipare il ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 13 aprile 2021) Niente arancione per, l’unica provincia piemontese ancora in. I dati epidemiologici aggiornati ad oggi e trasmessi alla Regione Piemonte non permettono il passaggio in arancione del cuneese, come nei giorni scorsi si era ipotizzato sarebbe potuto accadere da mercoledì. Anzi per il momento si registra nella provincia una crescita dell’incidenza a 227 contati ogni 100mila abitanti, ben sopra la soglia di allerta di 250 mila. In linea con il nuovo decreto, che prevede in questi casi misure più restrittive, la Regione Piemonte “si trova obbligata a prorogare la permanenza della provincia diina domenica 18 aprile”. Si attende dunque una nuova verifica dei dati venerdì 16 da cui dipenderà la possibilità di anticipare il ...

