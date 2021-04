Heather Parisi “silenziata” da Facebook per un post sui vaccini: “Dedicato a chi crede che la libertà di pensiero manchi solo in Cina” (Di lunedì 12 aprile 2021) Heather Parisi è stata “silenziata” da Facebook per tre giorni a causa di un suo post sui vaccini. “Non puoi pubblicare o commentare per 3 giorni. Il motivo è che hai precedentemente pubblicato un contenuto che non rispettava i nostri standard della community”, è l’avviso che ha ricevuto la showgirl che vive a Hong Kong. Una volta scoperta la decisione della piattaforma di Mark Zuckemberg, la showgirl ha deciso di sfogarsi pubblicamente: “Per Facebook il mio post vìola i ‘loro Standard’. Nonostante siano riportate solo affermazioni di pubblico dominio da parte di autorità ufficiali e video ufficiali, il post è stato rimosso e l’amministratore che lo ha pubblicato non potrà postare per tre giorni. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021)è stata “” daper tre giorni a causa di un suosui. “Non puoi pubblicare o commentare per 3 giorni. Il motivo è che hai precedentemente pubblicato un contenuto che non rispettava i nostri standard della community”, è l’avviso che ha ricevuto la showgirl che vive a Hong Kong. Una volta scoperta la decisione della piattaforma di Mark Zuckemberg, la showgirl ha deciso di sfogarsi pubblicamente: “Peril miovìola i ‘loro Standard’. Nonostante siano riportateaffermazioni di pubblico dominio da parte di autorità ufficiali e video ufficiali, ilè stato rimosso e l’amministratore che lo ha pubblicato non potràare per tre giorni. Ma ...

