F1 | la Ferrari a Imola cerca conferme Le Rosse saranno la terza forza in campo?

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 aprile 2021) Laha archiviato il Gran Premio del Baharin con il sesto posto di Charles Leclerc e l’ottavo di Carlos Sainz. Un bilancio non certo esaltante se lo si valuta come risultato assoluto, ma comunque incoraggiante se lo si giudica in termini relativi. Sappiamo bene quanto sia stato disastroso il 2020 del Cavallino Rampante e, in tal senso, l’autodromo di Sakhir ha fornito segnali positivi rispetto alla gara disputata lo scorso anno. A novembre, leerano state doppiate, tenendosi alle spalle solo le Alfa Romeo, le Haas e le Williams. Invece, tre settimane fa, la Scuderia di Maranello ha pagato dazio esclusivamente da Mercedes e Red Bull, giocandosela alla pari con le McLaren. Un indiscusso progresso, anche se sarebbe mendace non sottolineare come il ritardo da Hamilton e Verstappen sia stato nell’ordine del minuto. Dunque il Gran Premio di ...