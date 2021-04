**Covid: Letta, 'serve decreto imprese'** (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Noi siamo per le riaperture in sicurezza, vogliamo dare un messaggio di fiducia, ma ovviamente siamo anche per aiutare in questa fase di chiusura chi ha chiuso. E quindi c'è bisogno di un decreto imprese". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Noi siamo per le riaperture in sicurezza, vogliamo dare un messaggio di fiducia, ma ovviamente siamo anche per aiutare in questa fase di chiusura chi ha chiuso. E quindi c'è bisogno di un". Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a Radio Immagina.

